Sardegna: il 22 e 23 marzo a Nuoro va in scena l'Exmè beer festival

- I numeri sono in costante crescita e i giovani, sempre più spesso, ne sono i grandi protagonisti. La filiera della birra in Sardegna continua a riscuotere consensi e a perseguire sempre di più gli obiettivi di costruire un sistema tracciato e capace di lavorare per una equa remunerazione delle materie prime. Un percorso virtuoso che sarà protagonista dell’ormai consolidato appuntamento dedicato alla filiera brassicola sarda, "l’ExMè beer festival" che si terrà a Nuoro venerdì 22 e sabato 23. L’appuntamento di grande respiro per il panorama del settore isolano e non solo, è promosso dall'ExMè in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica Nuoro-Ogliastra. L'evento, arrivato alla sua V edizione, si è ormai ritagliato un ruolo di primo piano per i tanti birrifici isolani ma anche perché racchiude in due giorni, importanti momenti di approfondimenti sul comparto, incontri con i maggiori esperti del sistema brassicolo, senza dimenticare gli eventi di intrattenimento tra ottimo street food, degustazioni e buona musica. A essere i veri protagonisti saranno gli operatori del settore e anche per quest’anno sono state coinvolte importanti realtà del territorio. Sono 7 i birrifici presenti all’appuntamento e proporranno le loro specialità in un contorno di divertimento e momenti di riflessione con i tanti appuntamenti programmati per le due giornate. (segue) (Rsc)