Sardegna: il 22 e 23 marzo a Nuoro va in scena l'Exmè beer festival (2)

- Ad accendere i riflettori sull’importanza del comparto per il settore isolano sarà, poi, l’appuntamento in programma sabato mattina e dedicato al convegno "Birra artigianale sarda - dal campo al bicchiere”. Sarà un momento di confronto con importanti esperti del settore, tra tutti Lorenzo “Kuaska” Dabove, massimo esperto di birra in Italia e nel mondo, divulgatore e storyteller birrario che traccerà uno spaccato del ruolo della biodiversità italiana nel mondo della birra artigianale. Ma alla giornata, che sarà aperta dai saluti di Leonardo Salis, presidente Coldiretti Nuoro-Ogliastra, intervengono anche Francesco Mattana, responsabile ExMè Beer Festival; Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra che introdurrà e modererà i lavori; Carlo Schizzerotto, direttore del Consorzio Birra Italiana per un approfondimento sulle progettualità del Consorzio; Flavio Rossi, proprietario di Partenocraft, leader italiano nella distribuzione di birre artigianali italiane ed estere con un intervento sul mercato delle birre artigianali, dallo stato dell'arte alle prospettive. La chiusura della mattinata sarà dedicata agli interventi di Luca Saba direttore regionale Coldiretti Sardegna, che illustrerà il percorso della filiera della birra artigianale sarda dal campo al bicchiere e del presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu che traccerà le conclusioni della mattinata. Durante l’appuntamento ci sarà spazio per testimonianze dei presenti e per il dibattito. (Rsc)