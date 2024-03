Russia-Turchia: ambasciatore ad Ankara, Usa cercano di ostacolare nostro commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo programma di lavoro tra Stati Uniti e Turchia sulle sanzioni potrebbe avere un impatto negativo sul commercio tra Russia e Turchia. Lo ha detto l'ambasciatore russo ad Ankara, Aleksej Erkhov, all'agenzia di stampa "Ria Novosti". La scorsa settimana, i media hanno riferito che gli Stati Uniti e la Turchia hanno concordato che Washington richiederà informazioni sulle società turche sospettate di eludere le sanzioni contro la Russia prima di imporre restrizioni contro di loro. Secondo Erkhov, questo nuovo schema non è "molto diverso da quello che è avvenuto prima". "Gli statunitensi stanno cercando con tutte le loro forze di ostacolare il commercio russo-turco, di metterlo sotto il loro stretto controllo quando possibile, e i soggetti turchi dell'attività economica straniera, sotto pressione, sono costretti a fare una scelta molto spiacevole per sé stessi", ha proseguito il diplomatico. Per la Russia, queste manovre "avranno un impatto negativo sullo stato del nostro commercio e sul volume degli scambi". (Rum)