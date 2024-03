Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- – L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente all'inaugurazione della mostra della mostra "Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi", Museo Civico di Zoologia, via Ulisse Aldovrandi 18 (Ore 17:30)- L'Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli interverrà all'evento "Inspiring Mentor" presso la sede di Impact Hub, via Palermo 41 (Ore 19:30)- Inaugurazione del cantiere per la realizzazione del parco d'affaccio sul Tevere tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio. Intervengono: Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, e Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio. Ponte Milvio, Torretta Valadier, Lato Via Capoprati (ore 9:30) (segue) (Rer)