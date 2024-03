Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Benedizione e avvio delle attività del nuovo Ambulatorio di Medicina delle Fragilità, un servizio per i più vulnerabili grazie a un accordo tra Policlinico di Tor Vergata, Municipio Roma VI Le Torri, Fondazione Migrantes e Istituto di Medicina Solidale. Prevista la presenza, tra gli altri, di Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, Lucia Ercoli, coordinatrice sanitaria di Medicina Solidale, Fabio De Lillo, Coordinatore attività strategiche spesa farmaceutica della Regione Lazio, Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI. Via della Tenuta di Torrenova 124 a Roma (ore 15)- convegno "Strategie per la Sicurezza e del Soccorso Pubblico negli Eventi Speciali: Focus sul Giubileo 2025" con De Priamo (Fd'I), il ministro Musumeci, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, presso la sala Zuccari (Ore 15.30)- Presentazione del volume "Calabria angioina (1263-1382). Novità gotiche e tradizione bizantina al tramonto del Medioevo", a cura di Stefania Paone. Sale Tenerani di Palazzo Braschi a Roma (ore 17) (Rer)