Roma: operazione contro famiglie criminali, in corso sequestri per 1,8 milioni

- E' in corso da questa mattina , una vasta operazione ad opera della polizia e della guardia di Finanza di questua e comando provinciale di Roma, volta a sottrarre ingenti capitali ad associazioni malavitose costituite da famiglie di etnia Rom. Il provvedimento che si sta eseguendo ai sensi della normativa antimafia è stato emesso su proposta formulata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Roma, concernente beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro. I beni sono riconducibili ad un'organizzazione criminale a base parentale, formata da soggetti di etnia rom, stabilmente dedita a delitti contro la fede pubblica ed il patrimonio, anche mediante frode, quali furti in abitazioni, perpetrati perlopiù dalle donne del gruppo, in diverse località del territorio nazionale, truffe ai danni di anziani anche tramite piattaforme di annunci online, riciclaggio di veicoli ed altre attività delittuose. (Rer)