Giappone: esportazioni in crescita per il terzo mese consecutivo a febbraio

- Le esportazioni del Giappone sono cresciute per il terzo mese consecutivo in termini di valore nel mese di febbraio, secondo i dati preliminari pubblicati oggi dal ministero delle Finanze di quel Paese. Le esportazioni complessive sono ammontate a 8.240 miliardi di yen (54,6 miliardi di dollari), in crescita del 7,8 per cento su base annua. L'industria automobilistica ha trainato ancora una volta l'export giapponese: le spedizioni di automobili sono aumentate del 19,8 per cento, e quelle di componenti per auto del 22,6 per cento. Le esportazioni verso la Cina sono aumentate del 2,5 per cento, e quelle verso Stati Uniti e Unione europea sono cresciute rispettivamente del 18,4 e del 14,6 per cento. Le importazioni sono ammontate a febbraio a 8.620 miliardi di yen, in crescita dello 0,5 per cento. Sono aumentate in particolare le importazioni di capi e accessori d'abbigliamento (più 27,5 per cento) e di prodotti petroliferi (più 25,7 per cento), mentre hanno registrato sensibili cali le importazioni di carbone e gas naturale liquefatto (meno 39,6 e meno 21,1 per cento, rispettivamente). (segue) (Git)