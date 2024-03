Usa: la campagna elettorale di Trump ha raccolto 21,9 milioni di dollari a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raccolto donazioni d'importo complessivo superiore a 20 milioni di dollari nel mese di febbraio, secondo i dati divulgati ieri. La campagna Trump 2024 ha raccolto 10,9 milioni di dollari il mese scorso, mentre il suo comitato congiunto di finanziamento ha raccolto 11 milioni di dollari. L'intera operazione disponeva di una liquidità pari a 42 milioni di dollari all'inizio di marzo. La campagna elettorale dell'ex presidente ha aumentato leggermente le entrate rispetto a gennaio, ma resta surclassata da quella del presidente Joe Biden, che nel solo mese di febbraio ha raccolto 53 milioni di dollari e che dispone di 155 milioni di dollari di liquidità, grazie soprattutto a grandi donatori in aree del Paese come la Costa Occidentale. Trump sconta inoltre i costi esorbitanti legati ai processi a suo carico, e non sembra in grado di assicurarsi i prestiti necessari a coprire l'oltre mezzo miliardo di dollari chiestogli in deposito dalla giustizia di New York per presentare ricorso contro la condanna per frode a suo carico. (Was)