Ucraina: Klitschko, attacco missilistico russo contro Kiev causa 10 feriti

- Dieci persone sono rimaste ferite a Kiev in seguito all'attacco missilistico russo avvenuto nella notte. Due di queste persone sono ricoverate in ospedale, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale Vitaliy Klitschko su Telegram. "Il numero delle vittime è salito a dieci. Due di loro sono stati ricoverati in ospedale", ha scritto Klitschko, secondo il quale altre persone sono stati curate dai medici sul posto. La maggior parte delle persone ferite si trovava nel quartiere Shevchenko della capitale, mentre altre quattro in quello di Svyatoshynskyi, ha detto il sindaco. Le forze russe hanno attaccato Kiev con missili aerobalistici Kinzhal. I frammenti dei missili sono caduti in tre quartieri della capitale ucraina provocando danni e feriti. (Kiu)