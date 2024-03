Usa: bando TikTok, senatore repubblicano Tillis denuncia di aver ricevuto minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Thom Tillis ha denunciato d'aver ricevuto minacce di morte anonime in vista del voto del Senato federale Usa sulla proposta di legge, già approvata dalla Camera, che potrebbe portare alla messa al bando del social media TikTok negli Stati Uniti. "Questo è un messaggio vocale ricevuto dal mio ufficio la scorsa notte", ha denunciato Tillis su X (Twitter), allegando un file audio in cui è udibile una voce non identificata che afferma: "Se metterai al bando TikTok, ti troverò e ti sparerò". Il senatore repubblicano ha poi puntato direttamente l'indice contro la piattaforma di social media di proprietà cinese: "La campagna di disinformazione di TikTok sta spingendo la gente a chiamare i propri rappresentanti al Congresso, e messaggi di questo genere, che comunicano minacce a funzionari eletti, potrebbero costituire un crimine federale", ha scritto il senatore. (segue) (Was)