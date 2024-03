Usa: bando TikTok, senatore repubblicano Tillis denuncia di aver ricevuto minacce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge bipartisan approvata la scorsa settimana dalla Camera dei rappresentanti statunitense, che obbligherebbe la società cinese ByteDance a cedere la proprietà del social media TikTok, minacciando in caso contrario di mettere al bando la piattaforma negli Stati Uniti, potrebbe innescare una dura battaglia legale. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui il controverso provvedimento della Camera potrebbe costringere i tribunali statunitensi a porre sul piatto della bilancia le ragioni di sicurezza nazionale citate dal Congresso e la libertà di espressione garantita dal Primo emendamento della Costituzione a TikTok e ai suoi utenti. Secondo il quotidiano, a fronte della scelta tra cedere TikTok o subire la messa al bando negli Usa, ByteDance "potrebbe scegliere una terza via: intentare causa al governo" degli Stati Uniti. (segue) (Was)