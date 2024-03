Usa: bando TikTok, senatore repubblicano Tillis denuncia di aver ricevuto minacce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Wall Street Journal" ricorda che da tempo gli Stati Uniti pongono limiti alla proprietà straniera di emittenti radio e televisive, ma una misura analoga non è mai stata intrapresa nei confronti di una piattaforma internet utilizzata per comunicare da milioni di cittadini statunitensi. Il quotidiano sottolinea inoltre che in precedenti casi riguardanti TikTok, giudici Usa hanno già stabilito che pubblicare e consumare contenuti sulla piattaforma rientra nel diritto costituzionale di espressione dei suoi utenti. Ciò significa, secondo il quotidiano, che nell'eventualità di una battaglia legale il governo Usa "non potrà limitarsi a mostrare che la legislazione promuove gli interessi Usa prevenendo indebite influenze cinesi o l'accesso ai dati statunitensi": qualunque limitazione ai diritti sanciti dal Primo emendamento dovrebbe invece poggiare sulla dimostrazione "che misure meno drastiche non sarebbero sufficienti". (segue) (Was)