Usa: bando TikTok, senatore repubblicano Tillis denuncia di aver ricevuto minacce (4)

- L'ex segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha dichiarato la scorsa settimana all'emittente "Cnbc" di aver iniziato ad assemblare un consorzio per rilevare le attività della popolare app TikTok negli Stati Uniti. L'annuncio è giunto all'indomani dell'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti di un disegno di legge che impone alla società madre, la cinese ByteDance, di vendere le operazioni di TikTok negli Usa entro 165 giorni, periodo trascorso il quale l'app sarà bandita nel Paese. Il provvedimento, che gode anche del favore della Casa Bianca, è passato ora all'esame del Senato. "Credo che il disegno di legge debba essere approvato e che (TikTok) vada venduta. È un grande affare e sto cercando di mettere assieme un gruppo (di investitori) per l'acquisto", ha dichiarato Mnuchin, alla guida del Tesoro tra il 2017 e il 2021, sotto la presidenza di Donald Trump. (segue) (Was)