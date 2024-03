Usa: bando TikTok, senatore repubblicano Tillis denuncia di aver ricevuto minacce (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo è passato il 13 marzo alla Camera dei rappresentanti con 352 voti favorevoli e 65 contrari. La proposta gode di sostegno bipartisan, alla luce delle preoccupazioni del Congresso per i rischi derivanti dall’accesso di una società controllata dal governo cinese ai dati personali dei cittadini Usa. Al Senato però sono in diversi ad avere espresso dubbi in merito al provvedimento, lamentando presunte violazioni della libertà di espressione dei cittadini statunitensi attivi sulla piattaforma. A opporsi al disegno di legge è anche l'ex presidente Trump, secondo cui la messa al bando di TikTok farebbe “impazzire” diverse persone e “darebbe un vantaggio a Facebook, che è un nemico dei cittadini", come dichiarato dallo stesso leader repubblicano lunedì 11 marzo alla "Cnbc". (segue) (Was)