Cina: ambasciatore in Russia Zhang, siamo per unire e non dividere le nazioni del mondo

- La Cina invita le nazioni a cooperare tra loro piuttosto che impegnarsi nello scontro. Lo ha affermato l'ambasciatore cinese nella Federazione Russa, Zhang Hanhui, in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". “Nel mondo moderno, tutti sono strettamente connessi tra loro. La Cina crede sempre che tutte le parti dovrebbero unirsi anziché separarsi, cooperare anziché opporsi, essere aperte anziché chiuse, proteggere i propri interessi tenendo conto degli interessi degli altri, promuovere lo sviluppo comune raggiungendo al contempo il proprio sviluppo, costruire un’economia di mercato internazionale e il contesto giuridico per la cooperazione commerciale ed economica, per promuovere lo sviluppo della globalizzazione economica in una direzione più inclusiva e vantaggiosa per tutti”, ha affermato il capo della missione diplomatica cinese. L'ambasciatore Zhang ha sottolineato che la Cina continuerà a "promuovere costantemente l'apertura verso il mondo esterno ad alto livello, a creare un futuro insieme al resto del mondo e a realizzare un progresso comune delle nazioni". (Rum)