Russia: ministero Difesa, distrutti 10 razzi del sistema Vampire lanciati contro Belgorod

- I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto dieci razzi del sistema lanciarazzi multiplo RM-70 Vampire lanciati contro la regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Verso le 8:00 ora di Mosca (le 6 in Italia), è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa utilizzando il sistema lanciarazzi multiplo RM-70 Vampire. I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto dieci razzi in aria nei cieli della regione di Belgorod", ha riferito il ministero. (Rum)