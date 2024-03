Pakistan: ministro Informazione conferma sospensione social media X nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso al social network X (Twitter) resta bloccato in Pakistan dal 17 febbraio in base a una decisione del ministero dell'Interno. Lo ha confermato il nuovo ministro dell'Informazione pakistano, Attaullah Tarar, smentendo così precedenti voci in merito a uno sblocco della piattaforma inaccessibile da più di un mese agli utenti di quel Paese. Tarar ha sollecitato la creazione di una "carta dei social media" che stabilisca le "linee rosse" che tali piattaforme non dovrebbero superare. il blocco protratto di Xi ha suscitato nuove polemiche in merito al restringimento delle libertà civili in Pakistan. L'Autorità per le telecomunicazioni del Pakistan (Pta) all'Alta Corte del Sindh hanno confermato il blocco della piattaforma, stabilendo che la sospensione nazionale dell’accesso a X sia stata avviata sulla base di “raccomandazioni ben documentate da parte delle forze dell’ordine, delle autorità provinciali e delle agenzie di intelligence, che sono state ricevute e attentamente considerate dal ministero dell'Interno”. (segue) (Inn)