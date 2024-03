Nepal: ministro Finanze invita Russia a investire in energia idroelettrica, produzione fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Nepal hanno invitato la Russia a investire nell'energia idroelettrica e nella produzione di fertilizzanti chimici del Paese asiatico. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze del Paese al termine di un incontro tra il titolare del dicastero, Barshaman Pun, e l'ambasciatore russo in Nepal, Aleksej Novikov. "Il settore idroelettrico del Nepal è un'area di investimento adatta per la comunità internazionale", ha affermato il ministro. Secondo Pun, il governo del Paese sta anche lavorando all'apertura di un impianto per la produzione di fertilizzanti chimici. "Se la Russia è interessata a investire, siamo pronti a creare un'atmosfera favorevole", ha affermato il ministro. (segue) (Rum)