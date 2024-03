Nepal: ministro Finanze invita Russia a investire in energia idroelettrica, produzione fertilizzanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità nepalesi si aspettano che questi temi possano essere discussi, in particolare, durante il vertice sugli investimenti che si terrà in Nepal il 28 e 29 aprile. Il ministro ha chiesto all'ambasciatore di favorire la presenza di investitori russi a questo evento. L'ambasciata russa in Nepal ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" che in risposta l'ambasciatore ha accolto con favore la proposta del ministro, promettendo di discutere la questione con gli investitori in Russia. Secondo l'ambasciatore, “da un punto di vista geopolitico, il Nepal ha un grande potenziale per gli investimenti russi”. (Rum)