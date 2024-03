© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe uccideranno tutti i militari francesi che saranno inviati in Ucraina. Lo ha annunciato il vicepresidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) Pyotr Tolstoj in un'intervista all'emittente televisiva francese "Bfmtv". “Uccideremo tutti i militari francesi che saranno inviati nel territorio ucraino. Tutti", ha detto Tolstoj parlando in francese. (Frp)