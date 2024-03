Libia: inviato Onu incontra Haftar e premier dell’est, “soluzioni politica coinvolga tutti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato nel giro di 24 ore il comandante in capo dell’Esercito nazionale libico (Enl), Khalifa Haftar, e il primo ministro del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn), l’esecutivo designato della Camera dei rappresentanti dell’est ma non riconosciuto dalla comunità internazionale, Osama Hammad. Si tratta di due figure chiave del panorama militare e figure di spicco della Cirenaica, la regione libica orientale della Libia. In una serie di messaggi sul social network X, noto in precedenza come Twitter, Bathily ha spiegato che l’incontro con Haftar, avvenuto ieri, ha avuto come focus principale la situazione politica, di sicurezza ed economica in Libia, nonché le strategie per avanzare nel processo politico. Il diplomatico senegalese dell’Onu ha sottolineato l'importanza di “coordinare tutte le iniziative e di basarle sui progressi già compiuti verso le elezioni”, evidenziando la necessità “di intensificare gli sforzi per una soluzione politica che coinvolga tutti i principali attori”. (segue) (Lit)