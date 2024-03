Giappone: forte terremoto colpisce Tokyo e aree limitrofe, nessun allerta tsunami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 5,3 ha colpito stamattina Tokyo e le aree limitrofe alla capitale del Giappone, ma le autorità non hanno emesso alcuna allerta tsunami, e al momento non si registra alcuna vittima. La scossa si è verificata alle 9:08 locali (1:08 in Italia); l'epicentro è stato rilevato nella prefettura giapponese orientale di Ibaraki a una profondità di circa 46 chilometri, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese. Il terremoto ha causato l'arresto temporaneo delle linee ferroviarie ad alta velocità (shinkansen) Kokuriku e Joetsu, che collegano Tokyo alle città di Nagano e Niigata, nel Giappone centrale. L'operatore della centrale nucleare di Tokai n.2, che si trova nella prefettura di Ibaraki, non ha segnalato alcuna anomalia. (Git)