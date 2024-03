Usa: eseguita in Georgia prima condanna a morte dall'inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema penitenziario dello Stato Usa della Georgia ha eseguito ieri la prima condanna a morte dall'inizio della pandemia di Covid-19. Willie James Peye, condannato a morte per l'omicidio della ex fidanzata Alicia Lynn Yarbrough nel 1993, è stato giustiziato alle 23:03 di ieri (ora locale), dopo che la Corte Suprema Usa ha respinto la richiesta dei suoi avvocati di rinviare l'esecuzione. L'ultima condanna a morte eseguita in Georgia risaliva al 29 gennaio 2020. (Was)