Usa: leader maggioranza Senato Schumer nega richiesta Netanyahu di rivolgersi ai Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato federale Usa, Chuck Schumer, ha respinto la richiesta del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di rivolgersi in videoconferenza al gruppo dei Democratici al Senato. Lo riferisce la stampa Usa, nell'ultimo capitolo del duro scontro politico tra il leader dei senatori democratici e il capo del governo Usa. Netanyahu ha avuto un incontro in videoconferenza con i senatori statunitensi del Partito repubblicano ieri, e si sarebbe voluto rivolgere anche ai democratici per sostenere le ragioni della sempre più controversa operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza. Schumer, che nei giorni scorsi ha apertamente sollecitato gli israeliani ad eleggere al più presto un altro primo ministro, ha negato però a Netanyahu la possibilità di un confronto, sostenendo che la gravissima crisi militare e umanitaria a Gaza non dovrebbe essere discussa tramite "un approccio di parte". (segue) (Was)