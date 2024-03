Usa: leader maggioranza Senato Schumer nega richiesta Netanyahu di rivolgersi ai Democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il primo ministro israeliano ha replicato alle recenti dichiarazioni di Chuck Schumer, che dopo aver sollecitato i cittadini israeliani a eleggere un nuovo governo, ha chiesto una “correzioni di rotta” da parte di Israele nell'ambito del conflitto a Gaza. “Penso che ciò che ha detto sia totalmente inappropriato”, ha risposto ieri Netanyahu nel corso di una intervista all'emittente televisiva statunitense "Cnn". “È inappropriato rivolgersi ad una democrazia sorella e cercare di sostituirne la leadership eletta. Questo è qualcosa che i cittadini israeliani decidono in autonomia". Netanyahu ha affermato che "la maggior parte degli israeliani sostiene le politiche del mio governo. Non è un governo radicale, ma rappresenta le politiche sostenute dalla maggior parte dei cittadini. Se il senatore Schumer si oppone a tali politiche, non si oppone a me, ma al popolo israeliano", ha detto il premier. (segue) (Was)