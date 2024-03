Usa: leader maggioranza Senato Schumer nega richiesta Netanyahu di rivolgersi ai Democratici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Netanyahu ha sentito al telefono anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden che lo ha rassicurato ribadendo di “non essere intenzionato ad indebolirlo dal punto di vista politico”. Lo hanno riferito fonti anonime al portale di informazione “Axios”, aggiungendo che il premier israeliano nelle ultime settimane avrebbe reagito “rabbiosamente” a quelli che lui considera come tentativi di indebolire il suo governo da parte della Casa Bianca e dei democratici al Congresso, che in più occasioni hanno chiesto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo le fonti, il Netanyahu avrebbe reagito con disappunto alla recente visita a Washington di Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra israeliano ma anche principale avversario politico del premier. L’irritazione di Netanyahu sarebbe poi aumentata dopo che Biden ha affermato in una intervista che l’approccio adottato dal governo israeliano nella Striscia di Gaza rischia di arrecare danni al Paese, isolandolo sempre di più sul piano internazionale. Durante la telefonata di ieri, il premier si sarebbe anche lamentato dopo che il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha criticato pubblicamente in aula il governo israeliano, chiedendo l’organizzazione di nuove elezioni. (Was)