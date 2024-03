Usa: Federal Reserve ancora orientata verso tre tagli dei tassi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve (Fed) statunitense è ancora orientata verso tre tagli dei tassi di riferimento nel corso del 2024, a dispetto dell'inflazione ancora troppo elevata. E' quanto emerge dal verbale dall'ultima riunione del Comitato federale del mercato aperto (Fomc), l'organismo della Fed incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Usa e principale strumento di politica monetaria della banca centrale. Nelle sue ultime previsioni trimestrali, rimaste invariate dopo la riunione di due giorni conclusa ieri, la Fed anticipa un tasso di riferimento al 4,6 per cento alla fine del 2024, che comporterebbe tre tagli dei tassi di un quarto di punto percentuale ciascuno rispetto ai livelli attuali. La banca ha invece rivisto leggermente al rialzo le previsioni dei tassi di riferimento alla fine del 2025 e del 2026, portandoli rispettivamente al 3,9 e al 3,1 per cento: un'implicita ammissione che il contrasto all'inflazione è destinato a proseguire nel lungo termine, complice anche l'elevatissimo livello della spesa federale. (segue) (Was)