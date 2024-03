Usa: Federal Reserve ancora orientata verso tre tagli dei tassi nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della riunione di ieri la Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento al 5,5 per cento nel mese di marzo, mentre continua a lavorare per combattere una inflazione persistente. Il dato è rimasto lo stesso dallo scorso luglio, e il provvedimento è teso ad incrementare il costo dei prestiti, in modo da far spendere meno ai consumatori e riportare il tasso di inflazione entro la soglia del due per cento. (Was)