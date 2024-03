Guardia finanza: al via celebrazioni per i 250 anni del Corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il Centro congressi "La nuvola" di Roma, hanno avuto inizio le celebrazioni per il 250esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. L'evento si è aperto alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la presentazione del logo ideato appositamente per l'anniversario, insieme al motto "Nella tradizione il futuro". A introdurre la serata Alberto Angela che, con l'ausilio di immagini e cimeli provenienti dal Museo Storico della Guardia di Finanza, ha raccontato l'evoluzione del Corpo negli anni. Dopo i saluti istituzionali, il Comandante generale, generale di corpo d'armata Andrea De Gennaro, ha annunciato il programma degli eventi celebrativi che si terranno nei prossimi mesi in varie città italiane. In particolare: dal 23 aprile al 25 giugno, presso il Museo del Vittoriano di Roma, sarà allestita la mostra "250 anni - Tradizione e Futuro", che ripercorrerà la storia del Corpo; dal 22 al 24 giugno, a Roma in Piazza del Popolo e sulla terrazza del Pincio si potrà visitare il "Villaggio Guardia di finanza", un'opportunità per far conoscere più da vicino il mondo delle Fiamme Gialle; il 24 giugno, a Piazza di Siena, all'interno del parco di Villa Borghese a Roma, avrà luogo la cerimonia militare celebrativa del 250esimo Anniversario di fondazione; il 10 e 11 luglio a Gaeta, presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, si terrà un convegno internazionale con esibizione dei mezzi aerei e navali; infine, il 5 ottobre a Torino, sarà riproposta a palazzo Madama la mostra "250 anni - Tradizione e Futuro", accompagnata per l'occasione da una rievocazione storica in piazza Castello e un concerto della Banda musicale del Corpo, presso le Officine grandi riparazioni. (segue) (Com)