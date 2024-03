Pnrr: Osnato (Fd'I), governo ha razionalizzato e aggiunto risorse, è l'Italia del fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tutti parte della medesima squadra, l'Italia, e quando si tratta di trasparenza sulle politiche pubbliche dovremmo astenerci da giudizi non suffragati dalla realtà. Una certa politica sarà sempre pronta a strumentalizzare, rovinando così l'immagine della Nazione. La verità è che il Pnrr targato Meloni è un piano ambizioso ma efficace, che il Ministro Fitto e l'intero governo stanno attuando con straordinario impegno". Lo dichiara Marco Osnato - deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito - a proposito di alcuni passaggi contenuti nella memoria della Corte dei Conti sul contenuto e l'implementazione del Piano, nonché sull'ultimo decreto collegato. "Come sappiamo bene, l'Italia è la Nazione con il migliore stato di avanzamento del Next generation Eu: non lo dice palazzo Chigi ma la stessa Commissione europea. E se guardiamo all'allocazione dei fondi, il Governo ha razionalizzato, facendo ordine nel caos degli esecutivi precedenti e aggiungendo talvolta nuove risorse: altro che tagli!", prosegue l'esponente di Fd'I. "Oggi, soprattutto, gli obiettivi sono più facilmente raggiungibili che in passato. Forse qualcuno rimpiange l'Italia sprecona di Partito democratico e Movimento 5 stelle, andati a Bruxelles col cappello in mano ma incapaci di mettere a terra i progetti? Il tempo della propaganda è finito. Quello del fare è appena cominciato", conclude Osnato. (Rin)