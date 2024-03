Usa-Arabia Saudita: Blinken vede omologo, focus su Gaza, Sudan e Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l’omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, durante la sua visita nel Paese. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sul conflitto nella Striscia di Gaza, e soprattutto sulla necessità di proteggere i civili e rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione. Il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato l’importanza di mantenere un “forte coordinamento” a livello regionale e internazionale, per “porre fine” alla guerra e preparare la fase successiva al conflitto. Blinken ha anche ribadito il sostegno dell’amministrazione Biden alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, con adeguate garanzie di sicurezza per Israele, per garantire una pace duratura nella regione. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata ai conflitti in Sudan e in Yemen. (Was)