Gaza: senatori Usa, Netanyahu ha detto che la guerra continuerà

- Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto di essere determinato a “continuare la guerra contro Hamas con tutti i mezzi che ha a disposizione”, durante il suo intervento ad una riunione dei senatori repubblicani statunitensi. Il senatore John Kennedy, della Louisiana, ha detto all’emittente “Cnn” che Netanyahu ha anche criticato il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, che ha recentemente chiesto l’organizzazione di nuove elezioni in Israele. “Chiaramente non è contento delle sue parole, e neanche del sostegno espresso dal presidente Joe Biden, ma crediamo che comprenda la politica che c’è dietro: noi abbiamo detto chiaramente che, a nostro giudizio i cittadini statunitensi sostengono pienamente la guerra di Israele”, ha detto il senatore. Il premier ha parlato in videocollegamento per circa 15 minuti, per poi rispondere alle domande ad alcune domande dei presenti per tre quarti d’ora. Il senatore Ted Cruz ha precisato che Netanyahu non ha criticato Biden, affermando invece di essere “grato del sostegno ricevuto dalla sua amministrazione”. (Was)