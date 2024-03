Libia: inviato Onu incontra Haftar e premier dell’est, “soluzioni politica coinvolga tutti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'incontro con Haftar, Bathily ha anche confermato di aver avuto oggi un colloquio con il primo ministro designato del Parlamento. Si tratta del primo incontro in assoluto tra Hammad, insediatosi a maggio 2023 al posto del dimissionario Fathi Bashagha, e il funzionario senegalese delle Nazioni Unite, che ha assunto la guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) nel settembre del 2022. Peraltro, lo scorso 18 febbraio l’esecutivo libico “orientale” aveva definito Bathily come “persona non grata in tutte le città e regioni amministrative controllate dal governo libico”. Durante il colloquio, Bathily ha sottolineato l'importanza che “le autorità dell'Est facilitino l'accesso degli attori umanitari per il beneficio delle popolazioni locali”. Inoltre, il capo dell’Unmsil ha ribadito “un appello a tutti i leader libici affinché si assumano le proprie responsabilità e lavorino uniti per il bene della nazione, compresa la gestione della ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni, come Derna”. (segue) (Lit)