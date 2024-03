Brasile: Corte suprema, ex calciatore Robinho sconterà pena italiana in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con nove voti in favore e due contro, la Corte suprema del Brasile (Stj) ha approvato oggi l'esecuzione in patria della condanna inflitta all'ex calciatore Robinho dalla giustizia italiana. Robson de Souza, classe 1984, calciatore del Milan dal 2010 al 2014, è stato condannato a nove anni di carcere in Italia per aver violentato una donna albanese in una discoteca a Milano nel 2013. La sentenza definitiva della Corte di Cassazione italiana è arrivata nove anni dopo, a gennaio del 2022. La giustizia italiana ha chiesto l'omologazione della sentenza poiché il Brasile non concede l'estradizione dei suoi cittadini per scontare pene all'estero.(Brb)