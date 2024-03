Brasile: Banca centrale taglia tasso di interesse al 10,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha tagliato per la sesta volta di 50 punti base il tasso di interesse di riferimento, Selic, portandolo dall'11,25 al 10,75 per cento. La decisione, già prevista dagli analisti finanziari, è stata adottata dal Comitato di politica monetaria (Copom), che ha realizzato oggi la seconda riunione del 2024. Il presidente della Banca centrale del Brasile, Roberto Campos Neto, aveva già segnalato a dicembre che si sarebbero fatti altri due tagli di 50 punti base al tasso di interesse Selic nelle riunioni del Copom. "Il ritmo discendente del Selic è appropriato per la sana convergenza dell'inflazione", ha detto Campos Neto durante una conferenza stampa. La Bc aveva portato il tasso Selic all'11,25 per cento durante l'ultima riunione del comitato, tenutasi il 31 gennaio. Il Copom ha iniziato a tagliare il tasso Selic ad agosto, con il calo dell'inflazione. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2024 è del tre per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno.(Brs)