Venezuela: presunta cospirazione, mandati d'arresto per collaboratori di Machado

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di due esponenti di punta di Vente Venezuela, il partito della leader oppositrice, Maria Corina Machado. Nel mirino della procura, accusati di aver preso parte a piani di destabilizzazione del Paese, finiscono infatti il coordinatore organizzativo del partito, Henry Alviarez, e la dirigente Dignora Hernandez. I due, assieme ad altri dirigenti del partito, sono finiti nelle "confessioni" rese in video da un altro responsabile del partito, Emilio Brandt Ulloa, arrestato due settimane fa: testimonianza in cui si descrivono presunti piani sovversivi orditi, oltre che da Machado, da altri importanti leader oppositori oggi all'estero. La nuova ondata di accuse e richieste di arresto si rovescia su nomi che, sottolineano i media oppositori, avrebbero potuto presentarsi alle presidenziali del 28 luglio in sostituzione di Machado, chiara vincitrice delle primarie tenute a ottobre scorso, ma "inabilitata" da una sentenza della giustizia amministrativa e confermata dalla Corte Suprema. (Vec)