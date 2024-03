Usa: Trump, divieto all’aborto dopo 15ma settimana sarebbe ragionevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che un divieto all’aborto dopo la 15ma settimana di gravidanza, con le dovute eccezioni, sarebbe un provvedimento “molto ragionevole”. Durante una intervista radiofonica con l’emittente “Wabc”, Trump ha affermato che prenderà “al momento giusto” una posizione ufficiale sul tema, molto controverso dopo che la Corte suprema ha abolito il diritto costituzionale all’aborto. “Credo che una soglia di 15 settimane sarebbe ragionevole”, ha detto, sottolineando che la questione dovrebbe essere gestita a livello statale e non federale. “Ritengo che tutti siano d’accordo su questo punto”, ha aggiunto. Trump, che si appresta a diventare il candidato ufficiale del Partito repubblicano alle elezioni di novembre, nonostante i suoi guai legali, ha espresso più volte il suo sostegno ad una serie di restrizioni all’interruzione volontaria della gravidanza, con eccezioni in caso di stupro, incesto o condizioni che mettano a rischio la vita della madre. (Was)