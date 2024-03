Libia: ambasciatore Regno Unito incontra Haftar, no a misure unilaterali per risolvere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Regno Unito in Libia, Martin Longden, ha ribadito l'importanza del consenso come base per qualsiasi sforzo finalizzato a stabilire una soluzione politica alle divisioni nel Paese nordafricano. Durante due incontri distinti con il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, e il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale nella Libia orientale, il generale Khalifa Haftar, Longden ha spiegato che una soluzione e un accordo condiviso offrirebbero una base più solida per il futuro della Libia rispetto a qualsiasi tentativo unilaterale di imporre una risoluzione politica. Il diplomatico ha sottolineato l'urgente necessità di affrontare le divisioni che minacciano la sicurezza, la stabilità e la prosperità del paese. Durante i colloqui con Haftar, Longden ha sottolineato la necessità di affrontare le divisioni che stanno arrecando gravi danni alla sicurezza, alla stabilità e alla prosperità della Libia. L’ambasciatore ha sottolineato il rischio di perdere l'opportunità di realizzare il pieno potenziale della Libia, definendo tale eventualità come una tragedia.(Lit)