Argentina: record storico di casi di dengue, oltre 100 mila contagi da inizio anno (2)

- Il portavoce del governo argentino Manuel Adorni ha detto che l'inclusione del vaccino contro la dengue nel sistema nazionale, una misura che lo renderebbe gratuito e obbligatorio, "non è in agenda". "L'immunità si ottiene col tempo, quindi vaccinare adesso implicherebbe che si otterrà quell'immunità tra quattro mesi, quando le zanzare non saranno più un problema, anche se l'efficacia non è dimostrata", ha sostenuto. Il vaccino disponibile in Argentina è il Qdenga o TAK-003, sviluppato in Giappone. Viene somministrato in due dosi. Nell'area metropolitana di Buenos Aires costa 71.293 pesos (circa 83 dollari). In alcune province del nord, come Salta e Misiones, il vaccino ha cominciato a essere somministrato gratuitamente, ma altre province chiedono che il governo nazionale lo includa nel programma di vaccinazione nazionale perché non hanno fondi sufficienti per acquistarlo. (Abu)