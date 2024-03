Ue: Gozi (Renew), serve nuova visione dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è a un bivio, gli equilibri mondiali stanno cambiando e l'Ue deve essere più forte, più veloce e più efficiente per affrontare le sfide che ha di fronte. Lo ha detto l'eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo, all'evento di presentazione della piattaforma "Renew Europe Now" in corso a Bruxelles. "Abbiamo bisogno di una nuova visione dell'Europa, qualcosa che ci dia una direzione e ispiri speranza, fornendo soluzioni concrete e credibili. Per fare questo, la prima sfida è realizzare una vera democrazia europea, cambiando i nostri trattati; la seconda è costruire una vera potenza europea, dotandoci di tutti i mezzi finanziari e militari necessari per realizzarla". "Se noi europei vogliamo rimanere padroni del nostro destino - ha aggiunto Gozi, membro del "Team Europe" che guiderà la campagna elettorale di Renew - dobbiamo essere abbastanza forti da sconfiggere coloro che vogliono distruggere i nostri valori di democrazia e di libertà. E dobbiamo fare di più e farlo molto rapidamente, dimostrando di avere lo stesso senso di urgenza e di visione di coloro che hanno dato vita alla nostra Unione". Gozi ha aggiunto che è necessario farlo "innanzitutto in Ucraina, dove difendiamo i nostri valori e il futuro del continente". (Com)