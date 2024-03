Università: Rocca incontra studenti, entro un mese fine commissariamento Disco Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato oggi pomeriggio una delegazione di studenti universitari. A quanto si apprende da fonti regionali, è stato un incontro svolto in "un clima sereno e costruttivo". Il presidente Rocca ha ricordato "le azioni intraprese dalla Regione per garantire il diritto allo studio ribadendo l’attenzione dell’amministrazione nei confronti degli studenti". In particolare sono stati resi vincitori tutti gli idonei che hanno partecipato al bando borse di studio e sono stati aumentati i fondi per gli alloggi. Per quanto riguarda Disco Lazio, l'ente regionale per il diritto allo studio, "il commissariamento non influisce sul buon funzionamento dell’ente e in ogni caso terminerà entro un mese", riferiscono le stesse fonti.(Rer)