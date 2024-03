© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano vuole essere sempre più protagonista in Asia Centrale ed intende aumentare la presenza delle sue imprese in Turkmenistan, "un Paese strategico" della regione. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che oggi ha firmato un accordo con l'omologo del Turkmenistan Rasit Meredov "per dare nuovo impulso alle relazioni bilaterali".(Res)