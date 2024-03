Sanità: Casinelli (Federlazio), soddisfatto da annuncio di Rocca su rinvio tagli a rimborsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Federlazio Salute Alessandro Casinelli, esprime soddisfazione per l'annuncio fatto dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, di rinviare il provvedimento dei tagli ai rimborsi nel corso della manifestazione organizzata dall'Unione Ambulatori e Poliambulatori (UAP) a Roma, al Teatro Brancaccio. "Adesso – ha detto Casinelli - attendiamo il provvedimento ufficiale del Ministero, consci del grande sforzo che il Governo sta facendo per l'aggiornamento delle tariffe". (Com)