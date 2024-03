Bari: Schlein, atto di Piantedosi grave, Pd sempre impegnato nella lotta alle mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto del ministro Matteo Piantedosi a Bari "è grave". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "I nostri alleati europei sono tutti al nostro fianco sulle battaglie che facciamo sulla solidarietà e anche sulla legalità e contro la criminalità organizzata. Domani sarò, come ho fatto per molti anni, alla manifestazione di Libera, che tratta del nostro impegno contro la criminalità organizzata", ha detto. "Questa battaglia va fatta con forza anche in Europa, perché sappiamo che le mafie fanno affari con disinvoltura attraverso i confini europei e si approfittano del Mercato unico, per cui bisogna continuare anche i questa sede", ha aggiunto. "Il Partito democratico è, e sarà sempre, impegnato in questa lotta. E questo non ha nulla a che fare con il grave atto da parte del ministro Piantedosi", ha concluso Schlein.(Beb)