Ucraina: Schlein, noi mai ambigui, è "fake news" di Meloni

- Il Pd non è mai stato ambiguo sull'Ucraina. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Come ho avuto occasione di dire oggi in aula, si tratta di una delle solite fake news di Giorgia Meloni. Il Pd, sin dall'inizio dell'invasione, non ha mai fatto mancare il supporto, con ogni forma di assistenza necessaria, al popolo ucraino, nella difesa contro un'aggressione criminale come quella di Putin", ha detto. "Accanto a questo, anche dal Parlamento europeo ho ribadito come sia necessario uno sforzo diplomatico e politico più forte dell'Ue, per isolare la Russia e per riuscire a creare le condizioni per restituire agli ucraini pace e libertà", ha concluso. (Beb)