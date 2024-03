Economia: Giorgetti a “Faz”, deficit dovrebbe scendere al 4,3 per cento nel corso dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit dell'Italia dovrebbe scendere nel corso dell'anno dal 7,2 al 4,3 per cento del Pil. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente della Lega ha aggiunto: “La sfida resta ridurre il debito totale di un punto percentuale all'anno, come previsto dal nuovo Patto di stabilità e crescita europeo. Uno dei modi in cui lo faremo è vendendo azioni di società statali”. Al riguardo, Giorgetti ha osservato: “Abbiamo iniziato con la banca Mps, seguiranno altre aziende come Poste ed Eni. Vendiamo quote senza rinunciare al controllo pubblico”. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, un decreto del governo prevede che la partecipazione statale in Poste Italiane possa scendere dal 64 al 35 per cento, osservando che al momento non sono noti i tempi e le nuove proporzioni. (Geb)