Patto stabilità: Schlein, Meloni assente da negoziato, non possiamo votare a favore

- Il Pd "non può votare a favore" della riforma del Patto di stabilità. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Sul Patto di stabilità ho già affermato precedentemente che contestiamo a questo governo di essere stato completamente assente dal negoziato e di avere preso atto di scelte fatte da altri governi, che riteniamo dannose per il nostro Paese. Ma abbiamo sempre difeso dall'inizio la proposta che la Commissione, attraverso il duro lavoro di Paolo Gentiloni, ha portato avanti. Quella era una proposta che lasciava la giusta flessibilità per tenere in considerazione le diverse situazioni dei Paesi", ha detto Schlein. "Purtroppo nel negoziato in cui Meloni è stata assente, sono rientrati in gioco dei parametri rigidi, quantitativi, sul deficit e sul debito, che ci riportano indietro alla situazione pre-Covid. Ecco, per noi questo è un errore, perché vuol dire non farci trovare pronti per nuove eventuali crisi", ha proseguito. "La pandemia dovrebbe averci insegnato a non farci trovare impreparati la prossima volta. Questi sono i motivi per cui, come ho già dichiarato, per noi non sarà possibile votare a favore di questa riforma", ha concluso Schlein. (Beb)