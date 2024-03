Guardia finanza: Giorgetti, convinta stima e riconoscenza tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A tutte le donne e gli uomini della Guardia di finanza va la convinta stima e riconoscenza di tutti noi per l'encomiabile servizio reso al Paese e nell'interesse dei suoi cittadini”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione delle celebrazioni del 250esimo anniversario della Guardia di finanza. Guardia di finanza che è “un istituzione delle nobili tradizioni, con due secoli e mezzo di gloriosa storia scritta da finanzieri che si sono distinti per abnegazione, coraggio, spirito di sacrificio, altruismo e professionalità” ha aggiunto il ministro. (Rin)