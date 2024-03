© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo alla messa a dimora di nuove alberature con un progetto condiviso con gli studenti del Liceo 'Augusto', via Adria 11 (Ore 10:40)– L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi", Museo Civico di Zoologia, via Ulisse Aldovrandi 18 (Ore 11:30)- L'Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli interverrà all'evento Crowdfunding Summit di CTE Vibes | Venture UP, Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma (Ore 16:30) (segue) (Rer)