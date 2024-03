Guardia di Finanza: Aurigemma, grazie per grande lavoro per sicurezza e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "ho avuto l’onore di partecipare alla cerimonia per il 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza: a nome della regione Lazio, esprimo la assoluta gratitudine e riconoscenza a tutti i finanzieri per il grande lavoro che svolgono tutti i giorni, al fine di garantire sicurezza e legalità sui nostri territori”. Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.(Com)